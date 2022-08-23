جدول مواعيد اختبارات مسابقة «كابيتانو مصر» في المحافظات.. اعرف الأماكن

يبحث الكثير من الراغبين للعب كرة القدم في الدوري المصري عن تفاصيل مسابقة «كابيتانو مصر»، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الرياضية، للتقديم في المسابقة، ومعرفة موعد وأماكن الاختبارات الخاصة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الجتماعي «فيس بوك»، والتي تتعاون مع الشركة المتحدة في تنظيم المسابقة عن أماكن ومواعيد الاختبارات في 7 محافظات، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح مخلال هذا التقرير مواعيد وأماكن التقديم لاختبارات مسابقة «كابيتانو مصر»، وهي:

أماكن ومواعيد الاختبارات

تكون مواعيد جميع الاختبارت في الأيام المحددة لكل محافظة بوقت موحد لجميع الاختبارات، ليبدأ في تمام الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء.

- محافظة الإسماعيلية: يكون الاختبار يوم الأحد الموافق 28 والاثنين 29 أغسطس الجاري في مركز شباب الشيخ زايد.

- محافظة الدقهلية: يكون الاختبار يوم الخميس الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل في استاد المنصورة.

- محافظة أسيوط: الاختبار يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر في استاد جامعة أسيوط.

- محافظة الإسكندرية: الاختبار يوم الأحد 12 سبتمبر والاثنين 13 سبتمبر المقبل في استاد المحافظة.

- محافظة الغربية: الاختبار يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر في نادي اتحاد بسيون.

- محافظة القاهرة: الاختبار يوم الأحد الموافق 18 والاثنين الموافق 19 سبتمبر في مركز شباب الجزيرة.

- محافظة الشرقية: الاختبار يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر في مركز شباب أبو حماد.