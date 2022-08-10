«التموين» و«غرفة القاهرة» تستعرضان خطة تنظيم «أهلا مدارس» بأسعار مخفضة

عقدت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا لاستعراض خطة الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2022-2023، ومناقشة سبل تنظيم معرض «أهلًا مدارس».

وحضر الاجتماع أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لملف المعارض.

نائب غرفة القاهرة التجارية: «أهلًا مدارس» يخفف العبء عن المواطنين

ورحّب أحمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، نيابة عن رئيسها بالمشاركين في الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والشعب التجارية المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض «أهلًا مدارس» لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للاقتصاد القومي.

وأكد اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض على أهمية معرض «أهلا مدارس»، لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من «الأدوات الكتابية - الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية - المواد الغذائية - الحاسب الآلي»، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس ، مشيرًا إلى أن لجنة المعارض تتابع كافة ترتيبات تنظيم المعرض لحظة بلحظة.

مساعد وزير التموين: «أهلا مدارس» يوفر كافة المستلزمات

من جانبه شدد مساعد وزير التموين، على ضرورة مراعاة كافة العوامل لإنجاح هذا المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا، على أن يشمل كافة مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يأتي وسط التحديات التي يتم مواجهتها أثناء الاستعداد وتنظيم المعرض.

وأشاد «حسام الدين»، بدور الغرف التجارية في تنظيم المعارض بشكل عام، وغرفة القاهرة بصفة خاصة في ظل الدور المجتمعي الكبير الذي تقدمه التجار للمواطنين.

وناقش الاجتماع، سبل تنظيم المعرض ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة، وإيجابيات وسلبيات المعارض السابقة من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي كافة احتياجات المواطنين، ويحقق الهدف الأسمى منه، وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول الموسم الدراسي الجديد.