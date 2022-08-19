«حماية المستهلك»: نسبة المنتجات المحلية في «أهلا مدارس» تتجاوز 80%

كشف أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن انطلاق معرض «أهلا مدارس» في مطلع سبتمبر المقبل، إذ جرى التوسع في المعرض، بوجود أكثر من 200 شركة عارضة للمنتجات المكتبية بأنواعها وأشكالها المختلفة «كشكول، كراسة، قلم، مسطرة، لانش بوكس».

شعار المعرض «شنطة باللي فيها وساندوتش باللي فيه»

وأضاف «حسام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن شعار معرض «أهلا مدارس» هذا العام «شنطة باللي فيها وسندوتش باللي فيه» بمعنى أنه يوجد كل مكونات الحقائب المدرسية من الأدوات المكتبية والمواد الغذائية الخاصة للطلاب تلبي احتياجات الأهالي.

وأشار إلى وجود قطاع كامل للأحذية والحقائب المدرسية في المعرض «أكثر الأشياء فخورين بها أن نسبة المكون المحلي تتجاوز 80%، وهذا يدعو للفخر، والصناعة المحلية متواجدة بشكل محترم في السوق المصري وتغطي كل احتياجات الطلاب والأسر».

وأكد وجود قطاع كامل في معرض «أهلا مدارس» للزي المدرسي أو الملابس الرياضية، إضافة لاحتياجات طلاب الجامعة من «تيشيرتات» وبنطلونات وقمصان، وكلها بأسعار مفاجأة.

سداد مصروفات المدرسة بأسعار فائدة جيدة

وأوضح أنه يوجد خدمات إضافية في المعرض منها النظارات الطبية للطلاب، وغرف مخصصة للكشف عن النظر والأسنان مجانًا بدون مقابل، وقطاع البنوك ممثل في المعرض هذا العام من خلال البنك المركزي، وأكثر من 3 بنوك يقدمون خدمات مصرفية سواء للطلاب أو لأولياء الأمور لسداد مصاريف المدرسة بأسعار فائدة جيدة.