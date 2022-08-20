موعد انطلاق معرض أهلا مدارس.. تعرف على مستلزماته وأبرز التخفيضات

قبل بداية العام الدراسي الجديد من كل عام، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض أهلا مدارس لمساعدة أولياء الأمور والطلبة على شراء احتياجاتهم قبل دخول المدارس.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، موعد انطلاق معرض أهلا مدارس، وفقا لما ذكرته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها.

موعد انطلاق معرض أهلا مدارس

وينطلق معرض أهلا مدارس وفق وزارة التموين، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل، ويستمر إلى يوم 10 سبتمبر.

ويقام معرض أهلا مدارس بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

تخفيضات معرض أهلا مدارس

يتضمن معرض أهلا مدارس طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%.

كما يعمل المعرض الذي يقام تحت إشراف وزارة التموين، على توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية التي يحتاجها سندوتش الطلاب الذي يذهبون به إلى المدارس يوميا.

كما تم تخصيص جناح في المعرض خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس «اليونيفورم» لطلاب المدارس.

ويهدف المعرض إلى طرح المستلزمات المختلفة مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وذكرت وزارة التموين أن معرض أهلا مدارس سيشارك به ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، بالإضافة إلى شركات الاتصالات التي سيكون دورها العمل على توفير الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، ومشاركة كبرى الشركات لطرح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب.