تنسيق جامعه must.. تعليم مميز ومنح دراسية للمتفوقين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات الخاصة، ومنها تنسيق جامعة «must»، والتي تعد أول جامعة خاصة تأسست في مصر منذ عام 1996، وهي جامعة تكنولوجية معترف بها على المستوى الدولي، وتدير عملية تعليمية وتوفر البحوث والمنح الدراسية الجيدة التي تقدم للطلاب.

الحد الأدنى لتنسيق جامعة must

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة وعلى رأسها تنسيق جامعة must وهي كالتالي:

- كلية الطب البشري: 82%.

- كلية جراحة الفم والأسنان: 80%.

- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائئ: 74%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55%.

- كلية التمريض: 55%.

- كلية الهندسة: 68%.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 62%

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات: 55%.

- كلية اللغات والترجمة: 55%.

- كلية التربية الخاصة: 55%

- كلية الآثار والإرشاد السياحى: 55%

تركز أنشطة الجامعة على الأبحاث للمشاركة في تقدم الطلاب وبحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنها تسعى إلى أن تكون مؤسسة رائدة وتحافظ على مكانتها في البحث والتعليم كما تقدم الجامعة العديد من برامج الدرجات في المرحلة الجامعية وتركز أنشطة الجامعة على الأبحاث للمشاركة في تقدم الخريجين للمعرفة ويتم منح الطلاب القادرين الفرصة للاختيار من بين مجموعة من احتياجات التعلم مدى الحياة وذلك من خلال برامج الجامعة وإيجاد حلول جديدة متعددة للمشاكل المعاصرة.

رسالة جامعة «must» مصر للعلوم والتكنولوجيا

تهدف الجامعة إلى تسهيل عملية التعليم على الطلاب لتحقيق التميز على المستويات التعليمية والاجتماعية والمهنية مشيرة إلى أن تغيير حياة الطلاب للأفضل من الناحية العلمية يساهم في عملية التعليم بالمجتمع ككل وخلق المعرفة والأهم من ذلك السعي إلى التمييز كما ترى الجامعة أن التحسين الاجتماعي والتعليمي للطلاب يظهر عندما يطبقون معارفهم.