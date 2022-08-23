المؤبد لعامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا في محافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وهادي هائل، وأمانة سر خالد سلامة.

أحداث الواقعة ترجع إلى مارس 2022

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي 2022، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديري أمن سوهاج، بوجود نشاط إجرامي لأحد الأشخاص «عامل»، ويقيم بمركز البلينا، وتخصص في تجارة المواد المخدرة.

وعلى الفور تشكلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وعلى الفور تم استذان الجهات المختصة ومداهمة محل المتهم، وتم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة من جوهر مخدر «الميثامفيتامين»، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمدعو «إ . ث»، 27 عاما عامل، مقيم بمركز البلينا، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الاتجار والتعاطي، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المؤبد.