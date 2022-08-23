اللقطات الأولى لحريق استديوهات العدل.. 9 سيارات إطفاء في مواجهة النيران (صور)

يواصل فريق الحماية المدنية بالجيزة، تكثيف جهوده للسيطرة على النيران التي اشتعلت في 3 استديوهات خشب تابعة لشركة العدل جروب بمنطقة المريوطية في الجيزة، حيث أخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها.

9 سيارة إطفاء في مواجهة النيران

بحسبما أوضحته التحريات الأولية لمباحث جنوب الجيزة، أن الحريق اشتعل بـ3 استوديوهات خشب خالية تابعة لشركة العدل جروب، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وضع روشتة علاجية في حديثه لـ«الوطن»، قبل مرحلة الإطفاء ومواجهة النيران المشتعلة بالمكان التي يشهد به الحريق، أن فريق الحماية المدنية جهز وسائل إنظار مرئية ومسموعة، بواسطة حساسات الدخان والحريق، بالإضافة إلى وضع وسائل إطفاء تلقائي تمتص درجة حرارة المكان، إلى درجة معينة، دون تدخل بشري.

وأشار «عبدالظاهر» إلى أن قوات الحماية المدنية فور وصولها لمكان الحريق، تعمل على إخلاء المكان من المواطنين لأن سلامة المواطنين أهم من أي خسائر في جميع الأماكن التي تحدث بها حرائق، وبعدها يتم التعامل مع الحريق وفق معطياته.