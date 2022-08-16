الزراعة: بدء موسم حصاد الذرة الأصفر في مطروح

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، يفيد ببدء موسم حصاد الذرة الأصفر في الأراضي التابعة للقطاع بمحافظة مطروح.

وقال عبدالعال، إنّ إجمالي مساحة الذرة المنزرعة بقطاع استصلاح الاراضي هذا العام تبلغ أكثر من 107 آلاف فدان على مستوى جميع مراقبات القطاع في الأراضي الصحراوية والمستصلحة فقط، مشيرا إلى أنّ المحصول مبشر بالخير.

اختيار الأصناف الجيدة

ولفت إلى أنّ هناك اهتمام كبير من خلال توعية المزارعين باختيار الأصناف الجيدة التي تناسب كل منطقة جغرافية، مع إصدار النصائح والارشادات الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة حتى الحصاد.

يذكر أنّ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام، نظرا لأهميته الكبيرة، من خلال التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن بحد أدنى 6000 جنيه للطن كسعر ضمان، على أن يحصل المزارع على السعر الأعلى وقت بيع المحصول.