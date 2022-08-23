فرقة «مواويل» تبدأ فعاليات الليلة السابعة من مهرجان محكى القلعة

بدأت، منذ قليل، فعاليات الليلة السابعة من مهرجان القلعة للموسيقى والفنون، في دورته الثلاثين المقامة بقلعة محمد علي، وذلك بعد صعود فرقة «مواويل» إلى المسرح.

أعضاء فرقة «مواويل»

وتضم فرقة «مواويل» عددا من الفنانين، منهم عبد الرحمن بلالة، وسيد إمام، ويقدمان نخبة من الأعمال الغنائية الفلكلورية التي تعبر عن الجماعة الشعبية.

ياسين التهامي يقدم حفلته الليلة بمهرجان القلعة

ومن المقرر أن يتضمن حفل اليوم من فعاليات مهرجان القلعة فقرة خاصة للمنشد ياسين التهامي، الذي سيصعد إلى المسرح الساعة العاشرة والنصف مساءا.

وتستمر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بإشراف الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وتوجد 42 فعالية متنوعة خلال الفترة من 16 إلى 31 من شهر أغسطس الجاري، حيث ستكون آخر الحفلات هي حفل الفنان عمر خيرت، ويمكن للجمهور أن يستمتع بالحفلات الموسيقية، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، بسعر تذكرة يبلغ 20 جنيها فقط.