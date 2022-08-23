إصابة 5 أشخاص في حريق عقار بالخانكة.. والدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق في عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أرض عزيز عزت بالخانكة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وسؤال المصابين وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بحريق في شقة

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أرض عزيز عزت بالخانكة في شقة بالدور الرابع.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وجرت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أسماء مصابي حريق الخانكة

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص وهم «مدحت إسماعيل محمد»، حروق من الدرجة الثانية، و«سارة مدحت إسماعيل»، مصابة باختناق، و«محمد محمود حسن»، مصاب باختناق، و«تامر محمد أمين»، مصاب باختناق، و«مديحة السيد أحمد»، مصاب باختناق.

وقال رئيس مدينة الخانكة مجدي نجاح إن الحريق شب في شقة بالدور الرابع في عقار مكون من 4 أدوار، وتمت السيطرة عليه بسيارتي إطفاء، مشيرا إلى أن حالة المصابين مستقرة، وتم نقل أحد المصابين لمستشفى الخانكة التخصصي، وتم علاج الـ4 حالات الأخرى بجلسات الأكسجين في موقع الحادث.