مصر تودع الفواتير الورقية نهاية 2022.. مهلة حتى أبريل 2023

تودع الشركات المصرية بالقطاع العام والخاص في شهر ديسمبر المقبل التعامل وإصدار الفواتير الورقية لتبدأ كل الشركات داخل مصر للتعامل بالفواتير عبر الإنترنت مع إتمام المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في نهاية العام الحالي 2022.

ووفقاً لتقارير مصلحة الضرائب المصرية أكدت على تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الـ 8 من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف سبتمبر المقبل الملزمة لكل الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأشارت «الضرائب» إلى إلزام الشركات التابعة للمأموريات الضريبية بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط في 15 أكتوبر المقبل ثم انضمام الشركات المسجلة بمأموريات ضرائب محافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء في 15 نوفمبر 2022.

انضمام كل الشركات في مصر في ديسمبر 2022

وتابعت «الضرائب» أن المرحلة الأخيرة من المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية تنتهي في 15 ديسمبر المقبل بانضمام الشركات المسجلة بمأموريات ضرائب الصعيد بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وشددت «الضرائب» على أن في 15 ديسمبر 2022 يكون كل الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع المحافظات المصرية والذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، وبذلك يكون جميع ممولي المصلحة ملزمين بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر 2022.

لن تقبل فواتير ورقية في أبريل 2023

في السياق ذاته أعلنت وزارة المالية في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن الأول من شهر أبريل 2023 لن تقبل أو يعتد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم إهدار ما دون ذلك.