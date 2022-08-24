درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-8-2022 على مصر

ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة شهدته كافة الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، ما جعل هيئة الارصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء على أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة نهارًا، وذلك على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية، فضلا عن استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، كما يسود طقس غائم بشكل جزئي خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء كالتالي:

القاهرة 37- 26

الإسكندرية 33- 25

وادي النطرون 37- 25

طنطا 36- 25

شبين الكوم 37- 25

دمنهور 35- 24

بلطيم 33- 24

مطروح 31- 23

السلوم 31- 23

سيوة 38- 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 37- 25

المنصورة 37- 26

الإسماعيلية 38- 24

السويس 38- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 39- 27

نخل 36- 20

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 34- 19

الطور 38- 26

شرم الشيخ 41- 30

الغردقة 40- 29

مرسى علم 40- 29

الفيوم 39- 26

بني سويف 39- 26

المنيا 40- 25

أسيوط 42- 28

سوهاج 41- 27

قنا 42- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 29

إدفو 43- 29

أبو سمبل 42- 29

الوادي الجديد 43- 25

شلاتين 40- 28

أبورماد 39- 28

حلايب 36- 27

رأس حدربة 35- 27