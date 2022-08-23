مزاد علني لبيع لوادر وتريلات الثلاثاء المقبل.. كراسة الشروط بـ400 جنيه

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية تريلات، ومقاطير ولوادر حفر وكلاركات تابعة لجهات حكومية بمحافظة الجيزة، مزادًا علنيًا يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، بمقر نادي الجيزة الرياضي، بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

جلسة مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس

وقالت «الخدمات الحكومية»، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إنها حددت صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أغسطس موعدا لعقد جلسة مزاد علني لبيع مجموعة كبيرة من «اللوادر والحفارات والكلاركات جليدر ذيل وتريلات ومقاطير»، تابعة لجهاز التدريب الإنتاجي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحددت قيمة كراسة الشراط بـ400 جنيه، وتباع بمقر الهيئة بشارع التحرير بحي الدقي بمحافظة الجيزة، إذ أن كراسة الشروط أمر أساسي لحضور جلسة مزاد الثلاثاء المقبل.

10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت لدخول قاعة المزاد العلني

واشترطت «الخدمات الحكومية» دفع قيمة التأمين المؤقت البالغ 10 آلاف جنيه قبل دخول قاعة المزاد، ويُسلم إيصال الدفع إلى مسؤولي المزاد العلني على أن تسترد قيمة التأمين المؤقت بالنسبة للأفراد الذين لم يوفقوا في المزاد العلني.

بينما يتم رفع قيمة التأمين المؤقت ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد عقب انتهاء المزاد بالنسبة للأشخاص الفائزين بجلسة المزاد على أن يتم سداد باقي قيمة المزاد في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ انتهاء جلسة المزاد العلني.

المعاينة شرط أساسي للبيع بالمزاد العلني

ولفتت الهيئة التابعة لوزارة المالية، إلى إمكانية الراغبين في حضور جلسة المزاد العلني معاينة البضائع أو السيارات واللوادر والمقاطير المدرجة للبيع بجلسة مزاد الثلاثاء المقبل، واصطحاب أشخاص من ذوي الخبرة الفنية للمعاينة إذ أن المعاينة شرط أساسي للبيع بالمزاد العلني.