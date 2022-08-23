صرف مرتبات أغسطس 2022 غدا الأربعاء على مدار 5 أيام لـ5 ملايين موظف

يستعد العمال والموظفون في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات أغسطس 2022، صباح غدٍ الأربعاء، إذ تبدأ وزارة المالية صرف المرتبات على مدار 5 أيام من الغد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق 30 أغسطس الحالي.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2022

وقالت وزارة المالية في كتاب دوري أصدرته في نهاية شهر يونيو الماضي، حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر متتالية وهم مرتبات يوليو 2022، ثم أغسطس الحالي وأخيرًا سبتمبر المقبل، ليكون الصرف على مدار 5 أيام لضمان عدم تزاحم وتكدس ما يقرب من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة التابعة له في توقيت واحد.

وبحسب الكتاب الدوري يصرف الموظفين والعاملون بالجهاز الإداري للدولة مرتبات شهر أغسطس الحالي على يومين، إذ يبدأ العاملون بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية الصرف، صباح غدٍ الأربعاء، ثم يبدأ العاملون والموظفون بـ33 وزارة وهيئة وجهة أخرى الصرف بعد غدٍ الخميس الموافق لـ25 أغسطس الحالي.

66 وزارة وهيئة وجهة تابعة تستعد لصرف مرتبات أغسطس

وخصص الكتاب الدوري 3 أيام أخرى للموظفين والعاملين بـ66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات أغسطس 2022 يومي الأربعاء والخميس، إذ يمكنهم صرف مرتباتهم أيام الأحد الموافق 28 أغسطس، ثم الإثنين الموافق 29 أغسطس، وأخيرًا يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري.

وتم التنبيه على المسؤولين بالوزارات والجهات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة بتوضيح مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022 لجميع العاملين منعًا للتزاحم، علاوة على التنبيه عليهم بإتاحة صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في المواعيد المقررة والمحددة بالكتاب الدوري.