فنانون يهنئون الزمالك بعد حصوله على الدوري: يا نهار أبيض

بعد تتويج نادي الزمالك رسميًا بلقب الدوري المصري وتسلمه الدرع حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أول المهنئين لنادي الزمالك بعد حصوله على الدوري هو الفنان هاني شاكر الذي يعرف بانتمائه للنادي الأبيض، إذ شارك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام فيديو خاصا لأغنيته الشهيرة التي تحمل اسم زملكاوي والتي قدمها مسبقًا للنادي.

هيثم سعيد يطرح أغنية للزمالك

أما الفنان هيثم سعيد فحرص على طرح أغنية جديدة خاصة للاحتفال بنادي الزمالك بعد حصوله على الدوري، وكشف عن تفاصيلها عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، حيث كتب: مبروك للزمالك العظيم، أغنية يا نهار أبيض ألحان وتوزيع يوسف حسين.

وانضم إليهما الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الذي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك: دي مش مزيكا ده زمالك.

هشام ماجد يهنئ نادي الزمالك

يذكر أن الفنان هشام ماجد، كان احتفل منذ أمس الاثنين، بحصول نادي الزمالك على لقب الدوري قبل تتويجه بشكل رسمي، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، كتب فيه: تحياتي لكل أهلاوي بارك للزمالك على الدوري.. وتحياتي أكتر لكل أهلاوي فهم واستوعب قد إيه شكله حيبقي وحش لو قال الإيفيه بتاع دوري سنة 77 ده فمقالوش.