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محافظ الجيزة يتابع جهود السيطرة على حريق في أحد الاستديوهات بأبو النمرس

كتب:

سلامة عامر
10:35 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
محافظ الجيزة يتابع جهود السيطرة على حريق في أحد الاستديوهات بأبو النمرس

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد الاستديوهات التابعة لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي، على مساحة 5 أفدنة تقريبا، وذلك بعدما اشتعلت النيران في منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار على طريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل في مركز ومدينة أبو النمرس.

10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، فإن أجهزة الحماية المدنية والمحافظة تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على الحريق وإخماده، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء وبعض المعدات الأخرى التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، لمكان الحريق.

وأكد البيان أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بين المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.