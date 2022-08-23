تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. 8 آلاف طالب يسجلون رغباتهم

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أنَّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ حتى الآن 8 آلاف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

انتظام إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم

وأكّد «عطا» في بيان له انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى 7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ فتح معامل الحاسب الآلي؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

غلق التسجيل مساء اليوم

وأكّد المُتحدث الرسمي أنَّه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة 7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الأهلية.

يُذكر أنَّ الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة، التي يشملها التنسيق الإلكتروني تتضمن جامعات (أسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، إضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.