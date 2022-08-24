إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بطرق بني سويف

أُصيب 3 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، وجرى نقلهم إلى «الفيوم العام والواسطى المركزي»، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي قرب الصوامع، فوجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل مصابين إثنين إلى مستشفى الفيوم العام

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة «أحمد محمد رمضان محمد، 47 سنة، مقيم بكرداسة في الجيزة، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس مع كدمات وسحجات، ومحمد عماد أبو حديد، 16 سنة، مقيم بأبو رواش في الجيزة، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم».

إصابة مزارع في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني أصيب مزارع إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي «ببا - الفشن»، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى محمد محمود أبو الخير، مزارع مقيم بمركز ببا، مصاب كدمات وسحجات وجرى نقله إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم.