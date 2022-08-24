القابضة للمياه: ندوات لترشيد الاستهلاك وتعليم مباديء السباكة بالشركات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ندوة توعية وتنفيذ ورشة تعليم مباديء السباكة الخفيفة للعاملين بمقر مجلس مدينة القنايات؛ تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، وتوجيهات المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتحقيق الأمن المائي المستدام.

الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف وخطورة فلاتر المياه

وقال "أبوحلاوة"، في تصريحات صحفية، إنه خلال الندوة، جرى توضيح أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية، لافتا إلى أنه جرى التعريف بالخط الساخن وأهمية الإبلاغ عن الأعطال والتواصل مع الشركة والجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة لتوفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي آمن والتوعية بعدم الإسراف.

استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى أنه جرى توزيع مطبوعات التوعية والتعريف بالخط الساخن 125 لبحث شكاوى وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك.

وكشف "أبوحلاوة"، ختام المرحلة الأولى من اختبارات تقييم المسار الوظيفي بالشركة، للمستهدفين من الترقية هذا العام من العاملين بالشركة والتي أقيمت بمقر مركز التدريب بحضور مندوبين من الشركه القابضة لمتابعه اعمال الاختبارات، لافتا الي أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري والمهاري لكافة العاملين بمختلف المواقع داخل الشركة من خلال دورات المسار الوظيفي للترقي، مما يخدم أهداف ورؤية ورسالة الشركة في الخدمات المقدمة للمواطنين.