«الحياة» تعيد بث حفل ياسين التهامي بمهرجان القلعة بناء على طلب الجمهور

حقق اليوم السابع من مهرجان القلعة للموسيقى والفنون في دورته الـ30، نجاحا كبيرا واستطاع أن يتصدر حفل ياسين التهامي الذي أذيع على الهواء مباشرة ترند تويتر، وحضر الحفل الذي استمر ساعة ونصف الساعة ما يزيد عن 7 آلاف من جمهور ياسين التهامي الذين حضروا إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بالأمس.

إعادة حفل ياسين التهامي

وطلب عدد كبير من المشاهدين إعادة إذاعة حفلة ياسين التهامي، وبناء على رغبة الجمهور استجابت قناة الحياة وستقوم بإذاعة بث الحفل غدًا الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الحفل على تويتر، فكتب أحد المتابعين: "الناس واقفة فى مسرح القلعة بحفلة الشيخ ياسين التهامي مافيش مكان ع الكراسي من كتر الإقبال"، وكتب آخر: "زحمة رهيبة مفيش مكان فاضي.. مقارنة بحفل الشيخ ياسين التهامي في محكى القلعة رقم 29 العام السابق".

أبرز حضور حفل ياسين التهامي

وحرص على حضور الحفل ليلة أمس عدد من الفنانين والشخصيات العامة، فكان في مقدمة الحضور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وخالد داغر مدير مهرجان القلعة، وعدد من قيادات دار الأوبرا المصرية، كما حضر أيضا الحفل كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج رؤوف عبد العزيز والكاتب ناصر عبد الرحمن.

وقدم ياسين التهامي عدد كبير من المدائح والقصائد التي تفاعل معها الجمهور.