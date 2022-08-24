الجيش السوداني: حريق ضخم في مخزن ذخيرة بسبب عاصفة رعدية

قال الجيش السوداني، إن صاعقة رعدية تسببت في نشوب حريق ضخم في مخزن ذخيرة بزالنجي، مؤكدين أن الحريق لم يوقع أي إصابات بشرية، حسبما نقل موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

قتلى ومصابين

وتشهد السودان موجة من السيول خلال الأيام السابقة، أدت إلى تدمير عدد من المنازل، وسقوط ضحايا وصلوا إلى 118 قتيلا و54 مصابا، حسبما أعلنه الدفاع المدني السوداني.

تضرر 6 ولايات

وتضررت عدة ولايات من موجة السيول، ورفعت الحكومة السودانية حالة التأهب في 6 ولايات، وهي ولايات النيل والجزيرة وكسلا وسنار ودنقلا ووسط وجنوب دارفور، وأوصى الجيش السوداني بسرعة حصر الأسر المتضررة وتقديم المواد الغذائية والإيوائية لهم بشكل عاجل.