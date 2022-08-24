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وزير الدفاع الروسي: هدف أمريكا في أوكرانيا إنهاك موسكو استراتيجيا

كتب:

سحر المكاوى
10:06 ص | الأربعاء 24 أغسطس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنَّ هدف الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا هو إنهاك روسيا استراتيجيًا للقضاء على المنافسة وتحذير الدول الأخرى، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أنَّ العملية الخاصة في أوكرانيا تباطأت لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

الحرب الروسية بدأت 24 فبراير الماضي

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24  فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

31 عامًا على انفصال أوكرانيا والاتحاد السوفيتي

وتحتفل أوكرانيا اليوم بمرور 31 عامًا على انفصالها عن الاتحاد السوفيتي بالتزامن مع مرور 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

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بقلم سحر المكاوى