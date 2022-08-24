رابط التسجيل في كابيتانو مصر.. «لو ابنك موهوب اغتنم الفرصة»

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط التسجيل في كابيتانو مصر، منذ إعلان وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق هذا المشروع القومي؛ المخصص لاكتشاف المواهب في كرة القدم تحت عنوان «كابيتانو مصر».

وتعتمد فكرة مشروع كابيتانو مصر، على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» رابط التسجيل في كابيتانو مصر، وفقا لما جرى نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رابط التسجيل في كابيتانو مصر

ويمكن الدخول على رابط التسجيل في كابيتانو مصر من خلال الضغط هنا.

أماكن اختبارات كابيتانو مصر

ومن المقرر أن تشمل اختبارات هذا المشروع القومي المعلن عنه، جولة في 7 محافظات هي:

الإسماعيلية

الدقهلية

أسيوط

الإسكندرية

الغربية

القاهرة

الشرقية

على أن يتم تصفية المتقدمين في تلك الأماكن إلى 120 لاعبًا، وأن تكون الاختبارات مقتصرة على مواليد عام 2008.

شروط التقديم في مشروع كابيتانو مصر

ويشترط أن يكون المتقدم غير مقيد أو مسجل بأي هيئة رياضية.

أماكن ومواعيد الاختبارات

وفيما يلي نعرض أماكن ومواعيد الاختبارات في المحافظات المختلفة المعلن عن إقامة اختبارات بها وهي:

محافظة الإسماعيلية، في مركز شباب الشيخ زايد يوم 28 و29 أغسطس.

محافظة الدقهلية، في ستاد المنصورة يوم 1 سبتمبر.

أسيوط، في ستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر.

الإسكندرية، في ستاد المحافظة يومي 11 و 12 سبتمبر.

الغربية، في نادي اتحاد بسيون يوم 14سبتمبر.

القاهرة، في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و 19 سبتمبر.

الشرقية ستكون الاختبارات يوم 21 سبتمبر في مركز شباب أبوحماد.