إنجي القاضي عن برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب: «بلدنا ولادة»

علقت الإعلامية إنجي القاضي، على برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم، قائلة: «دايما بنسمع كلمة مصر ولادة، دائما مصر فيها مواهب في كل المجالات».

وأضافت «القاضي»، مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc»، أن «الشركة المتحدة أطلقت برنامج الدوم منذ فترة، إذ كان يفتش عن كل المواهب في كل محافظات مصر، وذلك في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، وغيرها من المجالات الأخرى، واليوم نرى مبادرة أخرى للشركة التي أذاعت ونشرت خلال الأيام الماضية، هذا الإعلان الترويجي لمسابقة كابيتانو مصر».

التفتيش عن المواهب في كل أنحاء الجمهورية

تابعت أن هذه المسابقة ستفتش عن المواهب في كرة القدم في كل أنحاء مصر: «الشعار هو الملعب.. هو الحكم، وسيكتشف كابيتانو مصر المواهب في كل محافظات مصر، ويبدأ البرنامج كمرحلة أولى في 7 محافظات، وكشفت قناة أون تايم سبورتس، عن الشروط الكاملة للمشاركة في هذه المسابقة».

واستعرضت أبرز الشروط المطلوبة للمشاركة في عملية اكتشاف المواهب في كرة القدم، تحت إشراف لجنة علمية من الخبراء والمتخصصين، موضحة أن إذاعة هذا الأمر عبر قناة أون تايم سبورتس، ومن الشروط أن يكون المشترك من مواليد 2008 مع شهادة ميلاده، وألا يكون المشترك مسجلا في أي نادي أو هيئة رياضية، والتسجيل سيكون من خلال الموقع الإلكتروني، عن طريق استمارة المشاركة عبر رابط.

أماكن مواعيد الاختبارات

ولفتت إلى أن أماكن ومواعيد الاختبارات في عدة محافظات، وهي محافظة الإسماعيلية في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس، والدقهلية في استاد المنصورة في 1 سبتمبر، وفي أسيوط ستكون الاختبارات في جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر، ومحافظة الإسكندرية سيتم تنفيذ الاختبارات فيها باستاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر، وفي الغربية سيكون في نادي اتحاد بسيون يوم 14 سبتمبر، وفي محافظة القاهرة بمركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر، وفي محافظة الشرقية، سيكون في مركز شباب أبو حماد من 21 سبتمبر، كما أن الاختبارات ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا، والموضوع يتم بشفافية والحوكمة كاملة تحت إشراف لجنة فنية تابعة لوزارة الشباب والرياضة.