ياسين التهامي ومواويل الفلكلور في مهرجان محكى القلعة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ياسين التهامي ومواويل الفلكلور في مهرجان محكى القلعة»، حيث تتوالى الحفلات الغنائية الخاصة بفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

اليوم يحمل لونا مهما من ألوان الغناء المصري الصوفي

وذكر التقرير، أنّه في الليلة السابعة من ليالي المهرجان كان الجمهور على موعد مع حفلات الإنشاء الديني مع المنشد ياسين التهامي وقدم حالة صوفية مميزة.

من جهته، قال الدكتور خالد داغر مدير مهرجان محكى القلعة: «اليوم يحمل لونا مهما من ألوان الغناء المصري الصوفي الجميل، يتمثل في الشيخ ياسين التهامي، والغناء الشعبي المتمثل في فرقة مواويل».

وأضاف مدير مهرجان محكى القلعة: «عدد الحضور كبير جدا، لأن الشيخ ياسين التهامي له مريدين يتابعونه في كل الأماكن، ونحن سعداء برؤيتهم في محكى القلعة»، فيما قال أحد الحضور: «نحرص على حضور محكى القلعة خاصة الشيخ ياسين التهامي ومحمود ابنه، لأنهما يقدمان فنا جميلا ورائعا».

بعض الجمهور لا تسمح إمكانياته بحضور برامج دار الأوبرا

ومن ناحيته، قال المطرب عبدالرحمن بلاله: «حفل اليوم كان جميلا جدا، الجمهور يحب سماع الأغاني الجميلة والأناشيد والابتهالات، وكل ذلك في حب سيدنا النبي وآل البيت، وإدارة الأوبرا تقدم برنامجا لكل الأذواق وهذا ما يعتبر شيئا أساسيا للارتقاء بالفن، وبعض الجمهور لا تسمح إمكانياته بحضور برامج دار الأوبرا، لذلك يحضر هنا ويتجاوب معنا بشدة».