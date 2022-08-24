تفاصيل سقوط «خُط قنا».. معركة بالبنادق الآلية استمرت 20 دقيقة

صوت البنادق الآلية كان يشير إلى معركة حامية في جبل أبو تشت بقنا، فلم يتوقف صوت الرصاص طوال 20 دقيقة متصلة، إلا بعد سقوط «خُط قنا» جثة هامدة بجانب بنادقه التي كان يستخدمها في مقاومة أجهزة الشرطة التي حاصرته في منطقة جبلية، إنفاذًا للقانون، فهو مطلوب في 18 قضية جنائية عبارة عن «سرقة وسرقة بالإكراه وسلاح» بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أعلنت فيه عن مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في معركة دامية أمس.

خُط قنا رفض الاستسلام وخاض معركة 20 دقيقة مع الشرطة

«رفض الاستسلام وبدأ في مقاومة القوات»، هكذا كان حال «خُط قنا» بحسب مصادر أمنية شرحت تفاصيل المعركة الدامية بأبو تشت، إذ أن أجهزة الأمن في قنا بالتنسيق مع الأمن العام تمكنت من تحديد المتهم ومكان اختبائه، فانطلقت قوة أمنية وحاصرته وطالبته بالاستسلام، لكنه لم يستجب لنداءات أجهزة الأمن، وبدأ في إطلاق الرصاص على القوة الأمنية التي ردت على مصدر النار وظل التعامل معه حتى أصيب بطلقات نارية أودت بحياته في الحال.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن أجهزة الأمن عثرت بجانب جثمان «خُط قنا» على بندقية آلية وخزينتين من الطلقات ذات العيار الناري الآلي، وتم التحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة وأرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية، وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان «خُط قنا» لبيان أسباب وفاته رسميًا واستدعت رئيس القوة الأمنية لسماع أقواله.

خبير أمني: جمع المعلومات الدقيقة يساهم في حسم المعركة

من جانبه، قال اللواء عبدالوهاب الراعي الأستاذ بالأكاديميات العسكرية والخبير الأمني إن أجهزة الأمن تتعامل مع العناصر الإرهابية والجنائية الخطرة بحذر شديد خلال الاشتباكات، أي أن خطة المداهمة تكون معدة بشكل جيد لسرعة حسمها من جانب أجهزة الأمن بداية من تحديد مكان الاختباء والمباغتة في المداهمة، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة من خلال العناصر الأمنية المدربة على مستوى عال.

وأضاف «الراعي» في حديثه لـ«الوطن» أن العناصر الجنائية شديدة الخطرة غالبًا ما تكون مدججة بالأسلحة النارية الآلية، ويكون اختيارهم للأماكن الصحراوية ودرايتهم بالدروب الجبلية عناصر قوة، وأن أجهزة الأمن تضع كل هذه العوامل في الحسبان قبل بدء المداهمة بداية من جمع المعلومات السرية الدقيقة حتى انتهاء المعركة.