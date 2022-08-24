بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم، لجميع أولياء الأمور الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، من خلال الرقم القومي، ولذلك يتزايد البحث عن الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لمعرفة نتيجة التنسيق.

وفي هذا السياق، تعرض بوابة «الوطن» ضمن محتوها الخدمي، طريقة معرفة النتيجة بخطوات سهلة وبسيطة، والرابط الخاص للاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2022.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

ويستطبع أولياء الأمور بسهولة الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال، للعام الدراسي 2022-2023، من خلال الموقع المخصص من جانب وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ويمكن الدخول عليه من هنـــــــــا.

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـوزارة التربية والتعليم.

- الدخول على أيقونة استعلام ولى الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال.

- كتابة الرقم القومي لولي الأمـر.

- كتابة كلمة السـر الخاصة بحسـاب ولي الأمر.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- بعد ذلك تظهر مباشرة المـدرسة التي تم فيهـا قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

وبعد معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، يجب على ولي أمر الطالب، تسليم المدرسة ملف كامل يتضمن المستندات والأوراق، الخاصة بتسجبل الطفل داخل المدرسة وهي:

- 6 نسخ من صور حديثة للطفل 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- الطوابع اللازمة.

- بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالطفل.

- ما يثبت محل سكن الطفل، على أن يكون داخل المربع السكني للمدرسة.