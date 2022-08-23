نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022.. اعرف الخطوات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، من الموضوعات التي يبحث عنها كثير من أولياء الأمور عبر محركات البحث «جوجل» خاصة بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الذي خصصته الوزارة.

وفي هذا السياق، يعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر لأولياء الأمور في مجال التعليم على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتقديم، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي للعام الدراسي المقبل 2022 / 2023 عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم المصرية ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

بعد الدخول على الموقع يمكن للأولياء الأمور الاستعلام عند المدرسة التي جرى قبول الطفل بها بخطوات بسيطة، تتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع من هنــا، يتيح الموقع الاستعلام بشكل مباشر من خلال إدخال بعض البيانات المطلوبة، وهي:

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.

الضغط على تسجيل الدخول، وتظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

بعد ظهور نتيجة قبول نتيجة رياض الأطفال 2022، يجب تسليم المدرسة ملف يتضمن بعض المستندات والأوراق، وهي:

حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.