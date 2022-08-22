رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي وخطوات الاستعلام

تبحث شريحة كبيرة من المواطنين وأولياء الأمور عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام أونلاين، لمعرفة المدارس سواء لمرحلة رياض الأطفال أو الابتدائية والتي جرى قبول الطفل بها.

وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية في مجال التعليم، رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، ومعرفة المدرسة التي قبلت الطفل سواء الرسمية واللغات وغيرها من خلال تخصيص موقع ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023 إلكترونيًا من هنـا.

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.

الضغط على تسجيل الدخول، وتظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

بعد ظهور نتيجة قبول نتيجة رياض الأطفال 2022، يجب تسليم المدرسة ملف يتضمن بعض المستندات والأوراق، وهي:

حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.