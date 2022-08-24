إحالة متهم للجنايات بالأقصر.. قلد أختام 29 مؤسسة حكومية

أحالت النيابة العامة بالأقصر، متهمًا للمحاكمة أمام الجنايات لجلسة 10 سبتمبر المقبل، بتهمة تقليد أختام 29 مصلحة حكومية في الفترة من 2015 وحتى 2018، في القضية رقم 31 لسنة 2019 مركز شرطة طيبة.

الأختام والكلاشية المستخدمة جميعها أختام مصطنعة

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة عبد النبي س ح، هارب، بتقليد أختام 29 مصلحة حكومية ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الأختام والكلاشية المستخدمة جميعها أختام مصطنعة وتختلف بصماتها عن بصمات أختام وكلاشية الأختام الحكومية الصحيحة المرسلة للمضاهاة مما يشير إلى أنها أختام مصطنعة.

وأضاف قرار الإحالة، أنه ثبت بالاستعلام من الجهات الحكومية الآتية: وزارة الدفاع جمعية المحاربين القدماء، الصحافة والإعلام، مكتب تأهيل الأقصر معوقين، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نقابة المهن الزراعية، عضوية تطوع بوزارة الصحة والسكان، جمعية الهلال الأحمر، أنها لم تصدر منها هذه الكارنيهات المنسوب صدورها إليها وأن الأختام المستخدمة على تلك المحررات مصطنعة.