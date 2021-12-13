«جنايات الأقصر» تقضي بإعدام «إسراء» لقتل شقيقتها وإصابة والدها

بعد الحصول على الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، أصدرت محكمة جنايات الأقصر، في جلستها اليوم الاثنين، قرارها بمعاقبة فتاة بالإعدام، بعد إدانتها بقتل شقيقتها وإصابة والدها، أثناء مشاجرة بينهم، في إحدى القرى التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة، في القضية رقم 886 لسنة 2021 جنايات إسنا، ومقيدة برقم 53 كلي الأقصر.

تعود الواقعة إلى يوم 11 أغسطس من العام الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطاراً يفيد بقيام فتاة بالتخلص من شقيقتها، وإصابة والدها المسن، باستخدام سلاح أبيض، في مشاجرة بينهم، بسبب خروج المتهمة من منزل أسرتها وتغيبها لنحو شهر كامل.

فتاة تقتل شقيقتها

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة إسنا إلى مكان الواقعة، تبين من التحريات الأولية قيام فتاة تُدعى «إسراء ج. ج»، ربة منزل، مقيمة بمنطقة «المكسر»، في مدينة إسنا، بقتل شقيقتها «أمونة»، وإصابة والدها المسن، يبلغ من العمر 62 سنة، باستخدام سلاح أبيض، ومحاولتها الانتحار، إثر مشاجرة بينهم، وعلى الفور تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى طيبة حالياً.

تغيب المتهمة عن منزلها

بالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار خميس عيد، المحامي العام الأول لنيابات الأقصر، تبين تغيب المتهمة عن منزلها لنحو شهر كامل، وتم الإبلاغ عن تغيبها، وعقب عودتها للمنزل حاولت الخروج مرة أخرى، لكن والدها وشقيقتها الكبرى حاولا منعها، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، وقامت الفتاة بتهديد شقيقتها ووالدها بسلاح أبيض، عبارة عن سكين مطبخ، كما هددت بقتل نفسها، في حالة منعها من الخروج.

كما تبين من التحقيقات محاولة الفتاة الخروج، لكن شقيقتها منعتها وأمسكت بها، وعزمت النية على قتل شقيقتها مع سبق الإصرار والترصد، وقامت بالتخلص منها باستخدام سكين، وسددت لها طعنتين، إحداهما من الخلف، كما كتمت أنفاسها بيدها اليسرى، لمنعها من الصراخ حتى أودت بحياتها، وتم نقل المجني عليها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى إسنا، مستشفى طيبة حالياً.

الإعدام شنقًا للفتاة

كما قامت المتهمة بطعن والدها، وأصابته بجرح طعني أعلى البطن من الجهة اليسرى مع جرح في الصدر، وتم نقله إلى العناية المركزة، ثم حاولت قتل نفسها، مما أدى إلى إصابتها بجرح أسفل البطن من الناحية اليمنى، وتم إيداعها هي الأخرى العناية المركزة.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر بدائرة محكمة استئناف قنا، لمحاكمة المتهمة «إسراء»، حيث قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمة، وأصدرت المحكمة في جلستها، قبل قليل، حكمها بمعاقبتها بالإعدام شنقاً.