تفاصيل انتهاء العمل في إنشاء 13 مجمع خدمات بالأقصر

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الانتهاء من إنشاء عدد 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت اللذان يشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية

وأكد المحافظ أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاءه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى، وتحتوي على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية.

وأشار إلى أن المجمعات جرى إنشاؤها داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بأرمنت: ففي إسنا جرى إنشاء مجمعات «الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - أصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير»، وفي أرمنت جرى إنشاء مجمعات «السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة» سيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يشمل «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي»، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

المجمعات تخدم نحو 663 ألف نسمة

وتساهم المجمعات في تحقيق طفرة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التى تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التى تُسهِّل تقديم الخدمة.وتستهدف المجمعات التي تم انشاؤها خدمة نحو 663 ألف و717 نسمة من سكان قرى مركزي اسنا وارمنت ، بواقع 472 ألف و365 نسمة من سكان إسنا ، و 191 ألف و352 نسمة من سكان ارمنت.ففي اسنا التي يتجاوز عدد سكانها 472 ألف و365 نسمة سيقدم مجمع خدمات الدير كافة الخدمات لنحو 58 ألف و 359 نسمة فيما يخدم مجمع خدمات الشغب 33 ألف و 53 نسمة، أما مجمع خدمات الحلة فيخدم حوالي36 ألف 817 نسمة، ويقدم مجمع خدمات الكيمان خدماته لأكثر من 63 ألف و388 نسمة، كما يقدم مجمع خدمات اصفون خدماته لأكثر من 44 ألف و 715 نسمة، ويقدم مجمع خدمات النجوع خدماته لما يقارب من 53 ألف و 88 نسمة فيما يقدم مجمع خدمات كومير خدماته لأكثر من 44 ألف و338 نسمة، ويخدم مجمع خدمات النمسا حوالي 39 ألف و965 نسمة ومجمع خدمات توماس يقدم خدماته لأكثر من 3 الاف و 137 نسمة. وفي ارمنت التي يتجاوز عدد سكانها 191 ألف و352 نسمة سيقدم مجمع خدمات السلام خدماته لأكثر من 22 ألف و 667 نسمة، وسيقدم مجمع خدمات الرياينة خدماته لأكثر من 29 ألف و640 نسمة، اما مجمع خدمات الرزيقات فيخدم نحو 33 ألف و354 نسمة فيما يخدم مجمع خدمات المحاميد ما يزيد عن 27 ألف و 633 نسمة ، وذلك طبقاً لاخر احصاء قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لحصر عدد السكان عام 2022.

توفير تكلفة الحصول على الخدمة

المهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر اعلن انتهاء جميع الاعمال الانشائية لكافة المجمعات الخدمية الـ 13 بقري مركزي اسنا وارمنت تمهيدا للاعداد لمرحلة فرش وتجهيز هذه المجمعات ومدها بالأثاث والاجهزة والوسائل الاليكترونية اللازمة بما يسهم فى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة.