الكهرباء: كل إمكانياتنا مسخّرة لإنجاز الأعمال المطلوبة لـCOP27

ترأس المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، وفدا من قيادات الوزارة، للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات للموضوعات المتعلقة بوزارة الكهرباء، بشأن مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27، والمستهدف انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

ويرافق عسران خلال الزيارة، الدكتور مهندس أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والتعاون الدولي، والمهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ولفيف من القيادات التنفيذية بقطاع الكهرباء.

إنجاز الأعمال المطلوبة

وصرح عسران بأنّ الوزارة تسخر كل إمكانياتها وتعمل بخطى ثابتة لإنجاز الأعمال المطلوبة وتذليل الصعوبات، حيث تستهدف الزيارة مراجعة الإجراءات والأعمال الجارية على أرض الواقع والتحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه الاجتماعات المتعددة التي عقدها الوزير مع قيادات القطاع، والتي حرص من خلالها التأكيد على المتابعة الدائمة والفعالة للاستعدادات لضمان نجاح الحدث العالمي على أرض مصر، كما أكد التعاون المثمر مع أجهزة الدولة كافة.

المشروعات الجاري تنفيذها

ويجري الوفد زيارة إلى المشروعات الجارى تنفيذها، وعلى رأسها: «محطات الطاقة الشمسية التي ستمد المدينة بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام من خلال تنفيذ عدد 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاوات بنظام BOO، إضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة إجمالية 1,27 ميجاوات، إضافة الى ما يتم تنفيذه بالمحطات أعلى أسطح الفنادق، ومحطة شحن الاتوبيسات بالرويسات بقدرة 12 ميجا فولت أمبير، والتي تستهدف شحن 180 أتوبيسا، 10 محطات لشحن السيارات موزعة على النطاق الجغرافى لمدينة شرم الشيخ.

وفى اطار المجهودات المبذولة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أشار أبو وردة إلى أنّه جار العمل على قدم وساق لحفر ومد كابلات الربط بين محطات الطاقة الشمسية الثلاث وشبكة التوزيع، كما جرى الانتهاء من تغذية محطة شحن الأتوبيسات ومحطات شحن السيارات.

ومن المقرر أن ينهى نائب الوزير زيارته، بجولة تفقدية لشبكات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، للوقوف على مدى كفاءة الشبكة الكهربية، ومراجعة الإجراءات المتخذة لتأمين التغذية الكهربية خلال الحدث والتأكد من الجاهزية الكاملة للشبكة، كما يجري زيارة إلى مركز المؤتمرات وبعض الفنادق التي سوف تستضيف ضيوف مصر خلال فترة انعقاد المؤتمر.