أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة.. خبير سيارات يوضح

حذر معتز عاطف، خبير السيارات، الآباء من وضع الأطفال على أرجلهم خلال قيادتهم للسيارة على الطرق، خصوصا وأن البالون المخصص للأمان في حال الحوادث يفتح بسرعة كبيرة في اتجاه وجه السائق بسرعة من 160 كيلو متر لـ300 كيلو متر، وأول شيء سيصطدم بها في هذه الحالة هي الطفل، موضحا أن المصيفين داخل المدن الساحلية يعتبرون أنفسهم بأمان أكثر ويضعون أبناءهم على أرجلهم خلال القيادة باعتبارها مصدر من مصادر الترفيه عن الطفل، وهو الأمر الذي إذا حدث بأوروبا يتم حبس الأب أو الأم الذي فعل ذلك، ويتم أخذ الطفل وإعطائه لشخص آخر أمين لكي يربيه.

الطفل الرضيع مكانه الصحيح داخل السيارة في الكرسي الخلف

وأضاف خبير السيارات خلال حدثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ الطفل الرضيع مكانه الصحيح داخل السيارة ويكون في الكرسي الخلف، ويتم وضعه مقلوبا ليكون ظهره في ظهر السائق ومربوط بالحزام، وبعد سن العام يتم وضعه بالخلف، ولكن غير مقلوب ويكون وجهه للداخل، والطفل لا يجلس بجانب السائق إلا بعد سن الـ11 عاما لكي يتم تجنيبه الحوادث.

خروج الطفل من سقف شباك السيارة خطر للغاية

وتابع خبير السيارات أن خروج الطفل من سقف شباك السيارة برأسه أو جسمه أو ذراعه هو أمر في منتهى الخطورة، ويعرض الأطفال للكثير من الحوادث، بجانب خطورة الهواء على أعين الأطفال، بجانب الفرامل التي قد يستخدمها السائق فجأة، مشددا على خطورة نفس الأمر على الحيوانات الأليفة مثل الكلاب، خصوصا وأن الهواء السريع خطر على أذن الكلاب بشكل كبير.

خطورة جلوس الأشخاص بشنطة السيارة في حال الرحلات

ووجه خبير السيارات بضرورة استخدام لوك الأطفال، مشيرا إلى خطورة جلوس الأشخاص بشنطة السيارة في حال الرحلات، وخطورة زيادة الأشخاص داخل السيارة فحمولة السيارة 5 أشخاص على الأكثر، خصوصا في حال وجود أطفال بالسيارة.