غياب 97 طالبًا عن امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة في البحيرة اليوم

أدى طلاب القسم الأدبي للثانوية العامة، امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ وكذلك طلاب شعبة علمي علوم امتحانهم في مادة الفيزياء، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية برئاسة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى كافة مقار لجان الامتحانات.

وتابع فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحانات بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالوزارة عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس.

توزيع صناديق الأسئلة وسط تواجد أمني

من جانبه، تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، توزيع صناديق الأسئلة وإجراءات تأمينها، وسط تواجد أمنى مكثف من أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة لتأمين مقار لجان الامتحانات بمختلف الإدارات ومراكز التوزيع ولجان سير الامتحانات حتى لجان النظام والمراقبة.

غياب 64 طالبا عن امتحان الفيزياء

وأشار «الديب» إلى أن إجمالي أعداد طلاب قسم علمي علوم، الذين أدوا امتحان مادة الفيزياء اليوم بلغ 1980 طالبًا وطالبة وتغيب 64 من إجمالي مقيد 2044 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.9%.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه بلغ إجمالي عدد طلاب القسم الأدبي الذين أدوا امتحاناتهم في مادة التاريخ 485 طالبًا وطالبة، وتغيب 15 طالبًا وطالبة من إجمالي مقيد 500 طالب وطالبة بنسبة حضور 97%، داخل 19 لجنة امتحانية موزعة على إدارات المحافظة التعليمية.

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