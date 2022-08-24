وزير النقل: مصر ستصبح إحدى الدول الكبرى في تصنيع عربات السكة الحديد

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ عقد تصنيع 40 عربة من قطارات مترو الأنفاق في الخطين الثاني والثالث، يمثل الخطوة الأولى في تحقيق الحُلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

فرص عمل للشباب

وأضاف وزير النقل، في تصريحات عنه على هامش توقيع عقد تصنيع القطارات، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة قبل قليل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ التعاقد يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة ‏في هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة قارة ‏أفريقيا، وتوفير احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، لتوفير العملة الصعبة التي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب.

وأشار الوزير إلى أنّ العقد يأتي استمرارا للتعاون المثمر مع الشركة الكورية الجنوبية، التي سبق ووردت عددا كبيرا من القطارات لخطوط المترو الثلاثة، حيث وردت 20 قطارا مكيفا للخط الأول دخلت جميعها الخدمة، و6 قطارات للخط الثاني للمترو دخلت الخدمة أيضًا، و22 قطارا للخط الثالث من إجمالي 32 قطارا، ومن المخطط استلام عدد من القطارات خلال العام الحالي بالتعاون مع «سيماف».

توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر

وفي الوقت ذاته، لفت وزير النقل إلى أنّه في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، سبق وجرى توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)؛ لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة (100 عربة درجة أولى مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.