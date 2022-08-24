كيفية الحصول على نتيجة التنسيق وبطاقة الترشيح للمعاهد والكليات
كتب:
رحاب عبدالراضي
07:38 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
التنسيق
يهتم العديد من الأشخاص خلال الفترة الحالية، بالبحث عن نتيجة التنسيق، إذ انتهى معظم الطلاب، من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى والثانية.
وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، إغلاق تنسيق المرحلة الثانية يوم الثلاثاء، بعد مد المهلة يوما واحدا لإتاحة الفرصة لدى الطلاب لتسجيل رغباتهم.
كيفية الحصول على نتيجة التنسيق
يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال 72 ساعة من غلق باب التقديم، مثلما حدث في المرحلة الأولى.
وعلى الراغبين في الحصول على نتيجة التنسيق، الدخول على هذا الرابط.
خطوات الحصول على بطاقة الترشيح
على الراغبين في الحصول على بطاقة الترشيح من أجل التقدم للجامعات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المذكور أعلاه.
اختيار أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.
وبعدها يتم كتابة رقم الجلوس المكون من 6 أرقام.
وبعدها يتم كتابة الرقم السري المكون من 8 أرقام.
ثم يتم إدخال الرقم التأكيدي للتأكد من أن مدخل البيانات ليس روبوت.
وبعدها يتم الضغط على أيقونة الحصول على بطاقة الترشيح.
ستظهر بطاقة الترشيح وبها اسم الكلية/ المعهد باسم الجامعة وجميع التفاصيل.
يتم طباعتها والتوجه بها إلى الكلية أو المعهد المرشح له.
درجات كليات المرحلة الثانية 2022
إعلان عن درجات كليات المرحلة الثانية 2022، على هامش مؤتمر صحفي يترأسه وزير التعليم العالمي والبحث العلمي بحضور الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وبعض القيادات التعليمية الأخرى، وذلك على غرار مؤتمر إعلان تنسيق المرحلة الأولى والذي جاءت درجاته كلياته للشعبة العلمية والأدبية كالتالي:
طب بشري: %91.6 الدرجة: 375.6
طب الأسنان: %91.34 الدرجة: 374.5
العلاج الطبيعي: 90.73% الدرجة: 372
الصيدلة: 90% الدرجة: 369
الهندسة: 83.65% الدرجة: 343
الاقتصاد والعلوم السياسية: %82.92 الدرجة 340
الألسن: %80.24 الدرجة 329
الإعلام: %77.03 الدرجة: 316
الآثار: %76.82 الدرجة: 315
الفنون الجميلة: %68.78 الدرجة