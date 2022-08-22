رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات 2022.. «عدل أو اعرف النتيجة»

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات 2022، لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى التي جرى الانتهاء منها الأسبوع الماضي، ولسرعة التسجيل بالنسبة لمن يرغبون في التسجيل بالمرحلة الثانية التي من المقرر أن تغلق أبوابها غدا الثلاثاء الموافق 23 أغسطس.

وفي إطار اهتمام الطلاب والناجحين في المرحلة الثانوية بتفاصيل التقديم، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات، رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات 2022.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات 2022

ويمكن الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات 2022 من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل الرغبات

وعلى الطلاب الراغبين في التسجيل ضمن تنسيق المرحلة الثانية المفتوح الآن الدخول على موقع التسجيل الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الضغط هنــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

التأكد من كافة البيانات الخاصة بالطلاب، مثل اسم الطالب والمجموع والتخصص.

إدخال الرغبات والكليات التي ترغب بها ضمن قائمة الرغبات التي ستظهر لك، ويسمح للطالب تعديل الرغبات أو ادخال الرغبات.

تسجيل الرغبات مع مراعاة شروط وقواعد التنسيق مثل التوزيع الجغرافي.

إدخال 75 رغبة حتى يجرى قبول الاستمارة.

وبعد التأكد من ما قمت بتسجيله يعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها، اضغط على حفظ الرغبات.