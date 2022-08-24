«البرلمان العربي» يستعرض نشاطه الدبلوماسي في اجتماعه التاسع بالقاهرة

عقد مكتب البرلمان العربي في القاهرة، أعمال اجتماعه التاسع بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

الدبلوماسية البرلمانية

واستعرض رئيس البرلمان العربي خلال الاجتماع، تحركات البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال.