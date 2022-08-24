لخريجي آداب الإسكندرية.. تعرف على إجراءات شهادة التخرج واستلام الملف

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، خطوات استخراج «شهادة التخرج» الإفادة التراكمية وسحب الملف لخريجي دور مايو 2022، الذي تتم حاليا من أجل إنهاء إجراءات التخرج لدفعة 2021 - 2022، حيث تتم وفقا لقواعد محددة تتم عبر استخراج الافادة التراكمية بالنجاح وسحب الملف.

خطوات استخراج شهادة التخرج في آداب الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات استخراج «شهادة التخرج» الإفادة التراكمية وسحب الملف لخريجي كلية الآداب جامعة الإسكندرية وذلك وفقًا لما أعُلن في منشور:

- يتوجه الطالب إلى وحدة (IT) في ساحة كلية الآداب، ويسدد مبلغ (10 جنيهات) قيمة طباعة استخراج افادة تراكمية وسحب الملف، ويقوم بإدخال بياناته على الحاسب الآلي وطباعة الطلب.

- يتوجه الطالب لإدارة شئون الطلاب بشباك الفرقة الرابعة بجوار الخزينة ويقوم بتقديم الطلب للموظف المختص، والذي بدوره يقوم بمراجعة مصروفات الطالب الدراسية على النظام الآلي والتأكد من سدادها بالكامل.

- في حال أن يكون الطالب مسددا المصروفات كاملة، يقوم الموظف بختم الطلب (خالص المصروفات)، ويتوجه الطالب للخزينة لسداد المبلغ 250 جنيها ( 100 جنيه رسوم الإفادة التراكمية + 150 جنيها سحب الملف).

سداد المصروفات شرط أساسي

أما في حالة مراجعة الموظف المصروفات وتبين أن طالب عليه مديونية أو مصروفات سابقة لم تسدد، لن يتم ختم الطلب وعلى الطالب في تلك الحالة التوجه للخزينة لسداد تلك المديونية (والتي سيكون مرفوعة مسبقا على النظام الآلي بالخزنة).

وبعد سداد المديونية مباشرة وبنفس الشباك الخزينة يقوم الطالب بسداد قيمة (250 جنيها المشار إليها في بند 4).

يتوجه الطالب مرة أخرى لشباك الفرقة الرابعة، ويقوم بتسليم إيصالات سداد المبلغ السابق الموظف المختص ويقوم الموظف بتحديد موعد الطالب لتسليمه الافادة التراكمية والملف.

- يتم تسليم الافادة والملف بنفس اليوم وبمجرد تسليم الإيصالات السداد للموظف فقط في حالة أن يكون قد تم الانتهاء من تجهيز ‘فادات القسم الخاص بالطالب بالكامل من وحدة الحاسب الآلي.