رئيس وزراء غينيا الجديدة يعين وزيرا للقهوة وآخر لزيت النخيل

قرر جيمس ماراب، رئيس وزراء «بابوا غينيا الجديدة»، الذي أعيد انتخابه مؤخرًا، استحداث وزارتي البن وزيت النخيل في البلاد كجزء من جهود زيادة الإنتاج الزراعي.

وأدلى رئيس وزراء غينيا الجديدة ببيان حول تشكيل الوزارات الجديدة، أمس الثلاثاء، خلال إعلان حكومته، الذي أذاعه حزبه السياسي «بانغو باتي».

«جو كولي» عضو البرلمان وزيراً للبن

وقرر رئيس الوزراء تعيين جو كولي، عضو البرلمان عن منطقة «أنجليمب - ساوث واغي»، وزيراً للبن، و«فرانسيس مانيكي»، عضو البرلمان عن قرية «تالاسي»، وزيراً لزيت النخيل.

ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن إنشاء وزارات جديدة تعكس رغبة الحكومة واستعدادها لبذل كل ما في وسعها لتلبية التوقعات الكاملة لسكان بابوا غينيا الجديدة في الصناعة الزراعية.

إعادة انتخاب ماراب لمنصب رئيس وزراء بابوا غينيا

في أوائل أغسطس، أعيد انتخاب ماراب لمنصب رئيس وزراء غينيا الجديدة، وحظي ترشيحه بالإجماع من قبل جميع أعضاء البرلمان الحاضرين في أول اجتماع له بعد الانتخابات الوطنية، وحضر الاجتماع 105 برلمانيًا من أصل 118.