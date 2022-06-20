استقرار أسعار البن عالميا وانخفاض المخزون لأدنى مستوى في 22 عاما

ارتفعت عقود قهوة «أرابيكا»، الآجلة في بورصة «إنتركونتيننتال»، العالمية، لـ2.3 دولار للرطل «450 جرام»، وهو أعلى مستوى منذ 9 يونيو، وسط مخاوف مستمرة بشأن شح الإمدادات، بينما لا يزال السوق مدعومًا بشكل جيد بتدفق محدود من البرازيل وأمريكا الوسطى، مع انخفاض معدل الحصاد في البرازيل، أكبر منتج عالمي، عن متوسطه التاريخي.

مخاوف من الجفاف في البرازيل

كانت هناك أيضًا مخاوف بشأن ظروف الجفاف المفرطة في البرازيل وسط انخفاض هطول الأمطار في ولاية ميناس جيرايس، والتي تمثل حوالي 30% من محصول أرابيكا في البلاد.

أقل مستوى في 22 عاماً

في الوقت نفسه، انخفضت المخزونات المعتمدة إلى أقل من مليون كيس لأول مرة منذ فبراير في يونيو الجاري، لتظل عند أدنى مستوى لها منذ 22 عامًا.

توقعات بارتفاع محدود خلال عام

تاريخياً، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 2.34 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع في يونيو الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2.56 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.

تعتبر قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال ICE، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل «40% من إجمالي المعروض في العالم»، وكولومبيا وتحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة، في حين تمثل قهوة روبستا، حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في فيتنام «15% من الإمداد العالمي»، وإندونيسيا، وتشمل قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين: «بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار».