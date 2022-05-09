أسعار البن تستقر عالميا بعد رحلة صعود قياسية.. كم بلغت في مايو؟

شهدت أسعار البُن حالة من الاستقرار في البورصات العالمية، بعد رحلة صعود قياسية عززتها حالة نقص المعروض، والمخاوف من تراجع الإمدادات.

وأسهمت الزيادة الأخيرة في الإنتاج من جانب أكبر منتجي القهوة في العالم في بث حالة من التفاؤل المؤقت في الأسواق العالمية، وسط توقعات بأن تعاود أسعار البُن الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وسجلت الأسعار 210 سنتا للرطل «450 جرام تقريبا»، في تعاملات 8 مايو الجاري، مقابل 233 سنتا في تعاملات الأسبوع الأول من أبريل الماضي.

الصعود الكبير للأسعار

وشهدت أسعار القهوة صعودا كبيرا منذ نوفمبر الماضي، حينما سجلت 242 سنتا للرطل، ثم ارتفعت لمستوى أعلى بتسجيل 252 سنتا في تعاملات 10 فبراير الماضي، وهو ما تسببت فيه موجة الجفاف التي ضربت أسواق كبار المنتجين وعلى رأسهم البرازيل.

وبدأت الأسعار رحلة التراجع في أول مارس بتسجيل 224 سنتا للرطل، ثم عاودت في أبريل ارتفاعها إلى 231 سنتا، لكنها تراجعت دون ذلك المستوى لتسجل 222 سنتا في آخر أبريل.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تعزيز المخاوف من نقص الإمدادات، لكن تقارير عالمية أظهرت أن هناك فائضا من المعروض، ناتجا عن تراجع الطلب في روسيا وأوكرانيا، أدى إلى تهدئة الأسعار.

ومن المتوقع تداول البُن عند سعر 229.14 دولار للرطل بنهاية الربع الحالي من العام الجاري، وفقا لتقديرات مؤسسة «تريدنج إيكونوميكس»، التي رجحت التداول عند 2.5 دولار في غضون 12 شهرًا.

وعلى المستوى التاريخي، بلغت أسعار القهوة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستويات 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977، وكانت مخاوف المتداولين بلغت ذروتها منتصف أبريل الماضي، حيث أدت المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية إلى الحد من خسائر التجار، بحسب ما أكد مجلس تصدير البن البرازيلي.