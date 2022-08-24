التحفظ على 7 غلايات في حملة لترشيد الكهرباء في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك بالمباني الحكومية وجميع أجهزة المحافظة، التي تشمل الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والمنشآت الخدمية والرياضية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكل الهيئات الحكومية.

الإجراءات المتخذة للتخفيف من الضغط على الكهرباء

ووجّه المحافظ، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية، بمتابعة الإجراءات المتخذة؛ للتخفيف من الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها بصورة عامة، والمتابعة المستمرة بجميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، باعتبار هذا الأمر قضية قومية، مشيرًا إلى المتابعة بصفة مستمرة بتنفيذ هذه الإجراءات.

لجان للمرور على عدد من المنشآت الخدمية

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بتشكيل لجان للمرور على عدد من المنشآت الخدمية «مقر الإدارة الصحية ومقر التعليم الفني ومدرسة النيل الابتدائية» بمركز ديرب نجم.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد 7 غلايات مياه كهربائية، التي تؤدي لزيادة استهلاك الطاقة، وتمثل خطرًا على العاملين وتم التحفظ عليها بإدارة الأمن بكل جهة.

وأكد «غراب» على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري؛ لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وتحرير المحاضر اللازمة لمن يخالف ذلك.