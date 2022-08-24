رحيل الموسيقار السوري حسام الدين بريمو عن عمر ناهز 60 عاما

نعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، المايسترو والموسيقي، حسام الدين بريمو، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 60 عاما، بعد صراع مع المرض.

وفاة حسام الدين بريمو

وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة على «فيس بوك»: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم رحيل الزميل الفنان حسام الدين بريمو، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، فليكن ذكره مؤبدا».

تعليقات الجمهور على الفنان الراحل

وتوالت التعليقات من الجمهور على الفنان الراحل، حيث كتب أحدهم: «الله يرحمه ويسكنه جنانه وليكن ذكراه مؤبدا»، وعلق آخر: «شو هالخبر المؤسف، إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحم روحه»، وتعليق آخر: «الرحمة لروحه الطاهرة وألهم ذويه الصبر والسلوان، خسارة لا تعوض فنان مبدع خلوق من نوع فريد».

محطات في حياة حسام الدين بريمو

واشتهر حسام الدين، كملحن وعازف بيانو في سوريا وفي العديد من الأوساط الفنية في الوطن العربي، وولد حسام الدين بريمو في دمشق في الـ 18 من مايو 1962، وحاز على الشهادة الثانوية العلمية في 1980، وتخرج في المعهد المتوسط الهندسي (1982)، ثم عمل لست سنوات (1984-1990) ممثلا مسرحيا في العديد من الفرق المسرحية وبخاصة فرقة المسرح الجامعي بجامعة دمشق.

ودرس حسام الدين بريمو الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بدمشق «1991-1997»، وتعلم وأتقن الغناء الكلاسيكي على يد الأستاذة الروسية، غالينا خالدييفا، وشغل العديد من المناصب في الوسط الفني في سوريا، إذ عمل كوكيل للمعهد العالي الموسيقي بدمشق، وكمدرس للمعهد العالي للموسيقى، ومدرب وقائد جوقة كلية مار أفرام السرياني.

وعمل كمؤسس وقائد لمجموعة جوقة لونا، ومؤسس وقائد ومدير جوقة ألوان، و مؤسس وقائد ومدير جوقة ورد، وساهم في الغناء مع جوقة المعهد العالي للموسيقى تحت إشراف الأستاذ فيكتور بابينكو، وغنّى مع فرقة الموسيقا العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى تحت إشراف الأستاذ حميد البصري وشارك معها في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة 1994.