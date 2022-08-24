تقرير عالمي يبرز أفضل المقاصد السياحية عالميا في الخريف.. مصر في المركز الـ12

نشر موقع CNN Travel الأمريكي الشهير، تقريرا بعنوان «أفضل الأماكن للسفر إليها في فصل الخريف.. عشرات الأماكن الرائعة حول العالم»، أوضح فيه أنّ مصر حلّت في المركز الـ12 في قائمة أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها حول العالم في فصل الخريف، خلال العام الحالي.

سهولة السفر إلى مصر

وأشار التقرير إلى سهولة السفر إلى مصر، خاصة مع إمكانية الوصول إليها عبر دول أخرى سواء في وأوروبا أو الشرق الأوسط، إضافة إلى الاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول الرائع، وزيارة الأقصر وأسوان، وزيارة واحة الفيوم، والتي تعد من الأماكن التي يستطيع السائح مشاهدة الآثار الموجودة بها والتي ترجع لعصور ما قبل التاريخ، لافتا إلى الفنادق الفاخرة الموجودة في مصر للإقامة بها.

قضاء العطلات في مصر

وفي ذات السياق، نشر الموقع أيضا تقريرا آخر مصورا تحت عنوان «12 من أفضل المقاصد السياحية لخريف عام 2022»، حيث استعرض التقرير المراكب الشراعية التي تسير بنهر النيل، حيث الاستمتاع برحلات المراكب الشراعية في أسوان، والتي اعتبرها التقرير أحد أفضل المقاصد السياحية لقضاء العطلات في مصر حيث الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.