 وزير الآثار يتفقد المتحف المصري ويستمع لطلبات ومقترحات العاملين (صور)

زار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال به، وعقد اجتماع مع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة به، ولقاء العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالمتحف.

رافقه خلال الزيارة الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بـ المتحف المصري الكبير، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وعيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، وحسين كمال مدير عام الترميم بالمتحف، وممثلي التحالف الفائز بتقديم تشغيل خدمات الزائرين، وعدد من قيادات ومسؤولي المتحف.

وزير الآثار: يجب تضافر الجهود لإنجاز الأعمال المتبقية في التوقيتات المحددة

وفي مستهل الزيارة، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع اللواء عاطف مفتاح، إذ شاهد الوزير فيلماً تسجيلياً عن مراحل إنشاء المتحف، وما تمّ تنفيذه من مختلف الأعمال به حتى الآن.

كما استعرض اللواء عاطف مفتاح، خلال عرض تقديمي، آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، وما آلت إليه نسب الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية به، وتطورات الأعمال بمتحف مراكب خوفو، ومدى تقدم العمل بها، إضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بأعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، والموقف التنفيذي للمنطقة الخدمية.

الانتهاء من الهيكل الإنشائي والواجهات الخارجية لمتحف مراكب خوفو

كما أوضح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالمبنى الرئيسي والموقع العام وصلت إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي والواجهات الخارجية لـ متحف مراكب خوفو بنسبة 100%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 95%.

ومن جهته، أعرب وزير السياحة والآثار عن شعوره بالفخر كمصري لما شاهده في هذا المشروع الضخم الذي يضم كنوز الحضارة المصرية وينتظره جميع المصريون والعالم، مؤكّداً ّضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاز الأعمال المتبقية بهذا الصرح الحضاري العملاق، والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال على أكمل وجه، واصفاً المتحف بأحد أكبر وأهم أوجه الإنفاق العام للتوظيف وتوفير فرص العمل ودعم السياحة وتحفيز وتمكين القطاع الخاص لخلق منتج سياحي جديد وتجربة سياحية خاصة تخاطب وتجذب جميع شرائح السائحين وخاصة السائحين ذات الإنفاق المرتفع، مما يعمل بدوره على زيادة الإنتاجية والأرباح.

وأشار وزير الآثار إلى دور الوزارة كمحفز ومنظم ورقيب ولا سيما في ظل أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي للبلاد، موضحاً أنَّه سيتمّ البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات في قطاع السياحة والآثار، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بذل مزيد من العمل.

كما استمع وزير الآثار خلال لقائه مع العاملين إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالمتحف.

وخلال تفقده للبهو والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية وتلك الخاصة بالملك الذهبي توت عنخ آمون، استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح من الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، حول مسار الزيارة، وآخر مستجدات تنفيذ أعمال العرض المتحفي لمختلف القطع الأثرية، فضلاً عما يتعلق بتجهيزات نقل وعرض تلك القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

كما تفقد أعمال ترميم المقصورة الأولى والأكبر للملك الشاب توت عنخ آمون بمكان عرضها الدائم بالمتحف.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بـ المتحف المصري الكبير إلى أنَّ هذه المقصورة هي الأخيرة بعد نقل المقاصير الثلاثة الأخرى له، مضيفًا أنَّها تعد الأكبر من حيث الحجم، وقد تمّ العثور عليها ضمن مقتنيات الملك الذهبي داخل مقبرته بوادي الملوك بالبر الغربي للأقصر وكانت أول ما شاهده بغرفة الدفن بالمقبرة مكتشف المقبرة عالم الآثار هوارد كارتر عند اكتشافها في نوفمبر 1922.

كما أكّد «زيدان» أنَّ عملية نقل وإعادة تركيب المقصورة تمت طبقاً للأسس والمعايير العلمية الدقيقة، إذ تمّ تجميع المقصورة وكذلك الهيكل الداخلي المكون لها، فيما يقرب من 36 ساعة من العمل الدقيق الذي يعكس مهارة ودقة المرمم المصري ومدي براعته في التعامل مع الآثار ذات الطبيعة الخاصة