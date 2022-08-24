تفاصيل ضبط 7 منشآت غذائية وسلع غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

أسفرت حملة مكبرة لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط كمية من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور خالد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «فوزي» أنه تم إعدام 2 طن و510 كيلوجرام أغذية فاسدة، عبارة عن هالك حلويات ولحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر مثلجة وألبان، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 52 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة، وعدم استغلال المواطنين.