ضبط 9.5 طن أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن في الدقهلية

ضبطت حملة مكبرة بالتنسيق بين محافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية، اليوم، مخزنا به كميات كبيرة من المنظفات المتنوعة منتهية الصلاحية تقدر بـ370 طنا،‏ وكذلك مخزن غير مرخص بها حوالي 9.5 طن أغذية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، في دائرة قسم شرطة الستاموني.

حملة رقابية مكبرة في الدقهلية

وخرجت الحملة بقيادة اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع مكتب هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية، بالإشراف على انطلاق حملة مكبرة للمرور والتفتيش علي الاسواق والمحلات لضبط الاسواق بنطاق مركز بلقاس، للاطمئنان على جودة السلع المقدمة للمواطنين والتصدي للفساد، وذلك بمشاركة مديرية التموين بالدقهلية، ورئيس مركز ومدينة بلقاس وممثلي جهاز حماية المستهلك ومندوبي الامن الصناعي بمديرية القوي العاملة وممثلي مباحث التموين بالدقهلية

ضبط 370 طن منظفات منتهية الصلاحية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، أسفرت الحملة عن ضبط مخزنا للمنظفات بناحية مركز بلقاس دائرة قسم شرطة الستاموني ووجد أن المخزن به كميات كبيرة من المنظفات المتنوعة منتهية الصلاحية تقدر بـ370 طنا.

ضبط 9.5 طن مواد غذائية متنوعة

وضبطت الحملة كميات من مسحوق البودرة المعبأة داخل شكائر خاصة بأعلاف الدواجن وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بالمسحوق، إضافة إلى ماكينة تغليف واستيكرات تغليف، كما ضبطت الحملة مخزنا آخر للسلع الغذائية بدون ترخيص وتم التحفظ علي كميات قدرها 9.5 طن أغذية متنوعة شملت السكر والأرز والخل وكميات من السلع مجهولة المصدر.

وحُرر عن ذلك المحاضر بالمخالفات والمضبوطات، لارتكاب مخالفات تتعلق بقانون الغش والتدليس وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتقرر سحب عينات من المضبوطات لتحليلها، وإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها.