تفاصيل فيلم مرجان أحمد مرجان بامتحان «ألسن عين شمس»: نورت يا عم الحاج

حالة من الجدل أثارها امتحان اللغة الإنجليزية للفرقة الثالثة بكلية الألسن جامعة عين شمس، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ورود عدد من الأسئلة التي تحتوي على عبارات من فيلم الفنان الكبير عادل إمام «مرجان أحمد مرجان»، وسرد بعض المشاهد بينه وبين الفنان أحمد مكي، الذي جسد شخصية «إتش دبور».

واحتوت بعض أسئلة الامتحان على العبارات الآتية: «دبور: نورت المحاضرة يا عم الحاج، إحنا النهاردة زارنا النبي، أنا هيثم دبور»، مرجان: «منورة بأهلها.. مرجان أحمد مرجان»، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية من الأمر، وكشفت الدكتورة سمر عبدالسلام، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، حقيقة وجود جزء من الفيلم الشهير بالامتحان .

امتحان اللغة الإنجليزية بألسن يتضمن فيلم «مرجان أحمد مرجان»

وأوضحت رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بموضوع فيلم «مرجان أحمد مرجان»، فهو أمر طبيعي ولا توجد مشكلة بالامتحان، مؤكدة أن نظام الامتحان هو «ترجمة شاشة»، وتنتهجه كلية الألسن بجامعة عين شمس منذ سنوات، وتهدف هذه الترجمة إلى تعليم الطلاب ترجمة الشاشة، نظرًا لكونها تخصصًا مطلوبًا في سوق العمل، وتنمي مهاراتهم ومواهبهم.

الفيلم جزء من ترجمة الشاشة

وتابعت رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس: «الامتحان يحتوي على نوعين من الترجمة، إحداهما ترجمة الشاشة، وهي ناتجة عن التطور في نظم الترجمة، ومن بينها ترجمة الأفلام وغيرها، التي تعرف بمختلف أنواع برامج ومنصات الأفلام والبرامج، كما أن تعليم الطلاب على متطلبات سوق العمل شىء ضرروي، والمتعارف في الترجمة عامة أن أصعبها هي ترجمة الكوميديا»، موضحة أن الكلية تؤهل الطلاب بالواقع وسوق العمل، خاصة أن تخصص ترجمة الشاشة من أكثر التخصصات المطلوبة.

وأشارت «سمر» إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، لافتة إلى أن نشر الطلاب لصورة الامتحان عبر منصات التواصل الإجتماعي هو بمثابة نوع من أنواع الدعابة بينهم على الامتحان.